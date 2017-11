"El Presidente, que ponga orden, porque me voy muy mal de acá", dijo María Rosa Belcastro, madre de Villarreal, luego de dejar la base naval de Mar del Plata donde junto con otros familiares de los 44 tripulantes recibieron las últimas novedades sobre la embarcación, desaparecida desde el 15 de noviembre.

Acompañada por Jorge, su marido y padre del marino, la mujer cuestionó a las autoridades de la Armada y pidió "al Almirante, al que manda en toda la fuerza, que si no está en condiciones de tener una fuerza a su cargo, que se vaya".

Aunque no lo mencionó por su nombre, las críticas apuntaron principalmente al jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Marcelo Srur.

La mujer, que días atrás llegó desde Punta Alta en búsqueda de noticias sobre el ARA San Juan, dijo que se iba "desilusionada" y aseguró que no regresará al predio naval: "Yo me vuelvo, no vengo más porque no quiero que me mientan", manifestó.

"Me voy triste esperando a mi hijo, verlo volver en la playa. Porque decían que volvía, que era problema de comunicación y ahora están diciendo que es una explosión", declaró, afectada por el último parte de la Armada.

