Al igual que Boudou, Núñez Carmona le apuntó a Moneta

Buenos aires.- El detenido José María Núñez Carmona, amigo y socio del ex vicepresidente Amado Boudou, aseguró que la plata para la compra y el funcionamiento de Ciccone Calcográfica la puso el banquero Raúl Moneta. En su declaración indagatoria en el marco del juicio oral y público por las irregularidades en la venta de la empresa con capacidad para imprimir billetes, que se consumó durante la gestión kirchnerista, Núñez Carmona aseguró que no tuvo que ver “con el levantamiento de la quiebra de Ciccone”. El imputado hizo esta declaración en el comienzo de su indagatoria, en la que además negó haber participado de reuniones en nombre del ex vicepresidente o del Ministerio de Economía.