Al menos 6 de cada 10 padres ya no pagan el club de sus hijos

Si no abren sus puertas, no hay actividades deportivas. Sin ello, no hay ingresos. Es lógica pura pero es a la vez la triste realidad que viven varios clubes tradicionales de Neuquén producto de la pandemia. El coronavirus ha puesto en jaque las finanzas de las instituciones deportivas que hacen malabares para poder seguir adelante. El impacto económico es muy grande, en especial porque según un relevamiento de LM Neuquén 6 de cada 10 padres ya no pagan los aranceles mensuales al estar suspendidos los entrenamientos. Demoledor.