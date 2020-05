Sin fútbol y sin el otro laburo, un doble drama en el Día del Tabajador más triste

En un día muy especial para todos los trabajadores ellos se encuentran en sus casas hace varias semanas, sin poder realizar su rutina laboral habitual.

En ese dramático escenario, el arquero figura de Independiente en la final de la Copa Neuquén, Ceferino Arregui, hace más de un mes que está "parado".

“Yo estaba laburando en una metalúrgica en Cipolletti, haciendo trabajos de tornería. Arranqué en noviembre del año pasado y llegué hasta marzo. Ahora la empresa está parada. Esta pandemia me ha complicado las cosas. Lamentablemente no se puede hacer mucho”, aseguró apenado el 1.

En cuanto al fútbol, el arquero Rojo agregó: “Es una pena porque teníamos muchas esperanzas para la segunda fase del Regional Amateur. Supuestamente vuelve en septiembre pero estamos en veremos. Se extraña estar en el club y con los compañeros. Es triste e insoportable estar todos los días en casa”, admitió lleno de impotencia.

Pasamos a otro equipo del Regional Amateur, para conocer la dura realidad del futbolista de Rincón, Carlos Estévez, que es mecánico.

“La pandemia me está afectado porque no estoy trabajando, me parte al medio en lo económ ico. El taller cerró desde que arrancó el virus y solo estoy yendo una vez por semana a limpiar. Me da tristeza el no saber cuando volveremos a jugar porque uno se prepara tanto y deja cosas de lado para hacer este deporte que tanto me gusta. Ojalá pase todo esto rápido para poder volver a esos días de entrenamiento y jugar los fines de semana”, declaró sin perder la esperanza.

Otro que la pasa mal es Darío el “Pobre” Villagra, jugador de Alianza de Cutral Có. La crisis ha alterado las jornadas laborales que normalmente llevaba a cabo. “Trabajo en mantenimiento de espacios verdes. Siempre laburamos de lunes a viernes de 7 a 14 y un fin de semana por mes que es una guardia. Ahora estoy solo trabajando lunes, miércoles y viernes, cuatro horas nada más. Seguramente cobraremos menos plata el próximo mes. Pudimos arreglar de trabajar tres días en la semana porque se estaba echando a perder el parque de la ciudad”, comentó con angustia por su querido empleo.

En relación al futuro del fútbol, Villagra, emblema celeste, manifestó: “La sensación es rara debido a que hay mucha incertidumbre porque realmente no sabemos qué va a pasar. Se extraña mucho, estamos entrenando por los trabajos que nos manda el profe por whastapp. Yo por suerte vivo en un terreno amplio pero hay muchos chicos que viven en departamento y se les complica”, hizo un crudo y solidario análisis de la realidad.

Una luz de esperanza, desde lo futbolístico, es que se supo en las últimas horas que el Regional Amateur podría volver a mediados de septiembre pero solo si existe una autorización sanitaria nacional. Más allá de esto, los futbolistas de la región también piensan en sus bolsillos y cómo afrontarán los próximos meses en caso de que esto no se termine pronto.

-> El arquero de Cipo: “No sé que voy a hacer después de junio”

El drama también alcanza a los jugadores del Federal A, como los de Cipo. “Creo que estamos todos iguales, pensando que vamos a hacer después de que se termine el contrato (30 de junio). En mi caso, te soy sincero, no se que voy a hacer, es la verdad, no me ha tocado nunca estar sin club o hacer otra actividad que no sea el fútbol, algo vamos a tener que hacer", indicó preocupado el guardameta del Albinegro, Facundo Crespo.

"La sensación de no saber cuando se vuelve a jugar es fea y te llena de incertidumbre, ya que para muchos es un trabajo y vivimos de esto pero bueno ojalá pronto termine todo esto que estamos viviendo y vuelva todo a la normalidad”, culminó.

Es el día del trabajador más triste para ellos. Pero acostumbrados a dar vuelta partidos y a no bajar los brazos hasta el pitazo final, no se dan por vencidos y esperan que la doble pesadilla termine. ¡Abrazo de gol, muchachos!

