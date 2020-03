El parquero que brilla en el verde césped de Alianza

"Trabajo en la parte de mantenimientos en el Parque de la Ciudad de Cutral Co, cortando el césped y arreglando el tema de los baños cuando se rompen. El sistema de riego que tiene todo el parquizado, limpiamos la parrillas, cambiamos los cordones. El sector tiene cancha de fútbol, de básquet, de tenis. Está a la salida del pueblo", cuenta este destacado atacante de 27 años

Jornadas interminables que lo hicieron dudar en algún momento. "En verano laburo de 7 a 14 y en invierno de 9 a 16. Entreno a las 14.30, cuando no puedo lo hago a la noche. Se me estaba complicando para ir a practicar y para viajar, porque a veces trabajo hasta las 16. Por eso pensaba que no iba a poder jugar el Regional Amateur, creí que resultaría imposible", admite quien debutó en Primera a los 16 años allá por 2009.

A pesar de que hay que poner bastante el físico y estar expuesto a las elevadas o bajas temperaturas, el emblema no escatima esfuerzos y valora su empleo. "Me gusta, estoy hace 3 años y espero seguir mucho tiempo más allí", expresa su deseo el mayor de cinco hermanos.

Cada vez es menor el tiempo que comparte con su incondicional señora, Aymara Hernandez y con su gran orgullo, su hija Lola Villagra. Pero ellas están contentas con este hermoso e impensado presente del crack y son sus hinchas número uno.

Entre el Federal y la Superliga

"Fue muy positivo el triunfo de ayer (por el domingo), nos sirvió mucho el resultado, nos deja bien parados para lo que viene. Con Cruz del Sur va a ser un partido difícil pero de tres resultados, dos nos sirven", palpita el cierre de la zona 4, en la que Alianza se ubica segundo y recibe al puntero (clasifican los dos primeros y los mejores terceros).

Por otra parte, también se hace un tiempo para opinar de la dramática definición de la Superliga, entre su amado River Plate y el eterno rival Boca Juniors. "La Superliga se puso linda pero el campeón va a ser el equipo el Muñeco Gallardo, el mejor de la Argentina", saca chapa el Pobre que vale oro en polvo para Alianza. El Parquero que brilla en el verde césped .

1-3-2020. Alianza 3-Puerto Moreno 1. Regional 2020. Villagra Darío (Pobre). Eso se lee en el balón que Darío Villagra se llevó a su casa tras su resonante hat-trick ante los de Bariloche el pasado domingo. Fue su primer hat trick en torneos federales.

Se llevó la pelota histórica a su casa

