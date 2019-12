Alberto anunció que posterga el debate del Presupuesto

“El presupuesto actual está dibujado -insistió Alberto- y no quiero dibujar otro, quiero hacer las cosas bien, por eso decidí prorrogarlo y ver más adelante cómo lo hacemos correctamente”. Y buscó diferenciarse del macrismo: “Cada presupuesto que presentó, lo corrigió 10 minutos después, y eso demuestra muy poca seriedad. Y yo quiero hacer las cosas seriamente. Quisiera llegar y ver exactamente en qué punto estamos. No sé exactamente cómo está el resultado fiscal definitivo ya que el presupuesto presentado no tiene ningún correlato con la realidad”, explicó.