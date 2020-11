Alberto contra el macrismo: "Me acuerdo de una candidata con botas en los charcos"

El presidente Alberto Fernández se mostró este miércoles junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y aseguró que sus antecesores, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, no ejecutaron obras pese a tener financiamiento internacional y se quejó de que "con todo para hacer, nada hicieron". El mandatario cuestionó que en el anterior Gobierno no se haya avanzado en obras que tenían préstamos aprobados y lamentó que se trató de "una oportunidad perdida". Puntualmente, el jefe de Estado se refirió a las obras hídricas para prevenir inundaciones en la Cuenca del Río Luján, que contaba con un "crédito ventajoso" de la CAF y del que sólo se ejecutó "un 5 por ciento, destinado a pagar auditorías y planificación". "Cuando todo estuvo hecho para empezar, nunca se empezó: no es muy distinto cuando vemos viviendas que no se terminaron o las que nunca se entregaron, o los hospitales", sostuvo Alberto Fernández.