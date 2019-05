Sin dudas la gran novedad estuvo dada por la performance de Villlarreal en la pie de Alberto Fernández, el sorpresivo candidato a presidente que encabeza la fórmula opositora al gobierno de Mauricio Macri, de la mano de Cristina Kirchner. El humorista tuvo que preparar el personaje a contrareloj luego de la ex mandataria pateara el tablero y desconcertara al país con la postulación de su ex jefe de gabinete al sillón de Rivadavia y de ella como vice.

De esta forma la promesa de un regreso de actor como Macri, quedó pendiente y soslayada por el flamante candidato que fue mostrado como un títere de la senadora, que en el programa de anoche no fue interpretada por Martín Bossi sino por Laura Bruni, quien también la imiya en Periodismo para Todos.

"Buenas noches, si volvemos vamos a estar más contentos por cierto. Vamos a cambiar la realidad de este país. La verdad es que estoy con una mujer impresionante, con una número uno (...) Les quiero decir que yo no soy ninguna marioneta de Cristina. ¿Vos me ves algún hilo? Viste que la tanza no se ve…. Ahora va a hablar ella, pero quiero decirles que yo si me tengo que plantar como candidato a presidente, por cierto, me voy a plantar como hoy me planté", agregó.

Embed

Con la mirada puesta en el personaje de "Cristina", "Alberto" aseguró: "Te pido disculpas públicamente por todo lo que pude haber dicho. Hoy discutí con ella, siendo yo el candidato a presidente, le dije:'Yo soy el candidato a presidente, así que las decisiones las vas a tomar vos'. Y le pedí disculpas porque se lo dije gritando y eso no me gustó".

Luego, Tinelli aprovechó para hacer un pase de factura cuando "Cristina" lo miró y le dijo: ""Marcelito querido, ahora te quiero". "Me acuerdo de los audios donde Cristina decía que yo era un boludo", replicó el conductor filoso.

Antes del las imitaciones, "Los Tangueros" entonaron una canción con la música de "Café La Humedad" acompañados por la pareja del conductor, Guillermina Valdes.

Embed

Luego llegó el turno de Fredy Villarreal con "El Indeciso". Disfrazado como un hombre mayor, el humorista ingresó a una verdulería para hacer un pedido pero, debido a su indecisión, provocó el enojo del vendedor. "¡Es una broma para Tinelli!", finalizó el video, como en las viejas épocas.

Embed

José María Listorti reflotó al cantante Navajo y junto a Karina La Princesita hizo su versión de "Corazón mentiroso".

Embed

"Deportes en el recuerdo" aprovechó el marco de los festejos por el 25 de Mayo y puso en pantalla la historia de los Hermanos Patrioti.

Embed

"En esta época de la igualdad y el feminismo no está bueno hacer "Los Raporteros", sino hacer Las Raporteras. ¿Quiénes pueden ser? Elegimos para que canten a Griselda Siciliani y a Florencia Peña. Medio que son de tirar palos… Vamos a ver", presentó Tinelli al viejo segmento que hacía "Fena" Della Maggiora y Carlos Sturze, pero aggiornado a los tiempos que corren.

Embed

Además de Navajo, Listorti viajó a Brasil para hacer "El celular" desde las playas de Rio de Janeiro y con Diego Pérez volvió a ponerse al frente del popular "El insoportable", que en esta ocasión contó con la buena onda de Beto Casella.

Embed

Entre cada sketch se hizo presente Sebastián Almada con su personaje El Maestruli, después de haber sido operado por una pancreatitis.

Embed

Mariana Fabbiani también dijo presente en el show y acompañó a Pachu y Pablo en "Grandes poemas de pequeños autores".

Embed

Por último Pablo Granados sumó su "Reportaje a calzón" que suele hacer en su cuenta de Instagram y tras en adelanto que motró en su red social, en el programa se pudo ver el mano a mano completo que tuvo con Tinelli bajo la ducha.