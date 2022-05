Alberto dijo que Cristina "tiene una mirada parcial"

El presidente Alberto Fernández se refirió nuevamente este martes a la interna del Frente de Todos y, en medio de las tensiones crecientes, aseguró que la vicepresidenta Cristina Kirchner tiene "una mirada parcial" porque no toma en cuenta que el mundo atravesó la pandemia de coronavirus.

También hizo una consideración sobre el rol de la vicepresidenta en la Argentina y expresó que "ella representa en la historia algo significativo, y en el presente es líder de un espacio importante".

"Pero hay cosas en las que no comparto su mirada. Además he sido públicamente crítico con su gestión de gobierno. Todo el mundo sabe que tengo una mirada diferente. Respeto lo que dice, pero pido que respeten lo que digo yo", indicó el Presidente.

Al ser consultado sobre las elecciones del año próximo y si imaginaba una interna, indicó: "Yo no estoy pensando en 2023. Estoy pensando en qué puedo hacer para que esta guerra se termine esta guerra. Para 2023 falta mucho tiempo. En Argentina el reloj corre de otro modo".

"El presidente de la nación es quien manda en Argentina. Desde 2019 decían que yo sería una títere de ella. Pero la verdad es que yo tomo las decisiones. Eso no quiere decir que no escuche a Cristina, que desprecie su opinión. Pero la decisión la tomo yo. Y llevó mucho tiempo que se den cuenta de que yo estoy gobernando. os debates que propongo son en este tono de voz, no necesito gestos grandilocuentes ni insultos ni maltratos", agregó.

https://twitter.com/CasaRosada/status/1524046320587186181 | El presidente @alferdez se reunió con su par español, @sanchezcastejon. Analizaron el impacto de la guerra en Ucrania en ambas regiones y ratificaron el interés mutuo de reforzar y diversificar inversiones y el comercio bilateral. #GiraPresidencialhttps://t.co/K6TcnEJGlh pic.twitter.com/AslpY49TCN — Casa Rosada (@CasaRosada) May 10, 2022

Sobre el objetivo del viaje

En otro párrafo, Alberto Fernández sostuvo que el viaje "es producto de la preocupación por la guerra en Ucrania y las consecuencias en todo el mundo, también en Argentina". Puntualizó que "me parecía necesario hablar con Scholz, Macron y Pedro Sánchez, con el que tenemos una mirada común sobre lo que al mundo le pasa. Le transmití algunas cosas que pueden ser útiles para España".

Al respecto de lo que habló con su par español, el Presidente comentó que "que tenemos una reserva de gas no convencional muy importante en Vaca Muerta, que estamos desarrollando un proyecto de licuefacción para exportar, y España tiene el 30% de las regasificadoras de Europa". Y agregó: "Puede ser una gran oportunidad para España participar de la construcción de esa planta".