Alberto dijo que el país quedará en el peor escenario

Y aseguró: “Si seguimos haciendo lo mismo que él propone, hacerlo pero más rápido, va a pasar lo mismo. Yo tengo una preocupación creciente por lo que va a quedar de la Argentina de aquí a diciembre, el escenario que ha construido es de mucha debilidad y además sin respuesta”.

Por eso, consideró: “Nuestra respuesta es la de volver a prender la economía que Mauricio Macri apagó”.

El ex jefe de Gabinete del gobierno de Néstor Kirchner también aseguró que “existe una campaña sucia con el ejército de trolls que ponen en movimiento y con las mentiras que han hecho correr”, en referencia al manejo oficialista de las redes sociales, pero indicó que de aquí al domingo, cuando se celebrarán las PASO, se encuentra “muy feliz de poder explicarle a la gente lo que vamos a hacer y de no tenerles que pedir que me voten sin argumentos”.

Por otra parte, Alberto sostuvo que en “los primeros 180 días de gobierno, de ganar la elección, hay que convocar a un gran acuerdo para reactivar la economía”, y cuando le preguntaron si el precandidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna, podría formar parte, respondió: “Él fue nuestro ministro porque pensaba como nosotros. Igualmente, no sé lo que va a hacer, hoy estamos enfocados en la campaña”.