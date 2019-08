Alberto F. admitió que hay un enojo grande con CFK

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que en gran parte de la sociedad todavía existen síntomas de enojo con su compañera de fórmula y ex presidente, Cristina Kirchner, y que ese factor permite que Mauricio Macri todavía tenga chances de ser reelecto, pese a la difícil situación económica en la que se encuentra el país. “Hay un enojo muy grande todavía con Cristina y con el peronismo. No hay otra explicación. Hay que ser franco, hay que ser sincero y hay que explicarle a la gente que nosotros tenemos que construir otro tiempo. Cuando yo digo que ‘Vamos a volver’, pero vamos a volver para ser mejores’, es que estoy revisando lo ocurrido, lo que pasó, me doy cuenta de que algunas cosas molestaron a algunos y esas cosas no pueden volver a repetirse”, afirmó Fernández, en declaraciones radiales.