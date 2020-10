Alberto F. dijo que curará "a esta Argentina enferma"

En un tono similar al de los primeros días de gobierno, subrayó la necesidad de "terminar esta Argentina del odio porque nosotros creemos en la diversidad. Una sociedad que tiene un discurso único no es buena y todos vamos a tener derechos. Vamos a convocar a todos los argentinos a estar unidos porque el mundo nos exige la unidad, porque la pandemia no ha terminado y no resolvimos el problema del virus".