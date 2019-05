Alberto F. y el tema del aborto legal y gratuito

Sin embargo, y con su precandidatura confirmada, Fernández dejó entrever otra posición. En una entrevista con Tiempo Sur, el ex jefe de Gabinete dijo: “Me parece que es un tema que parte a la Argentina en dos, y los temas que dividen no son buenos temas, hay que hablarlo un poco más, educarnos un poco más. Me parece que no debería ser un delito y eso podríamos empezar a trabajarlo, sin necesidad de avanzar tan rápidamente en la legalización, porque la legalización es algo que divide mucho a los argentinos”.