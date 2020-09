País LMNeuquen Presidente Alberto Fernández: "A mí no me gusta el cepo, lo heredamos" El Presidente dio una entrevista radial y aseguró que "no hay nada sobre un corralito". También defendió a Cristina: "No hace nada de lo que dicen que hace".







El presidente Alberto Fernández dio una extensa entrevista radial y les dijo a "quienes quieran que deje el diálogo para tomar medidas, que no insistan", porque "nunca voy a dejar de hablar con (el jefe de Gobierno porteño Horacio) Rodríguez Larreta", con quien desde el inicio de la pandemia coordina, así como con el resto de los mandatarios provinciales, las medidas para contener los contagios en el país. Respecto al mercado cambiario, el jefe de Estado dejó claro que "no hay nada sobre un corralito" y agregó: "A mí no me gusta el cepo, pero hay que entender que es algo que yo no puse, que lo heredamos".

El Presidente defendió a Cristina Kirchner y dijo que "no hace nada de lo que dicen que hace", a la vez que resaltó que con la vicepresidenta "puede haber matices sobre medidas económicas, pero no hay discusión sobre cuáles son los objetivos". "¿Cómo no voy a hablar con Cristina? Eso del doble comando existió siempre, no es de ahora. Pasó con Néstor y con Cristina. Hay que reconocerles un don para la novela", resaltó el Presidente