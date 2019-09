Alberto Fernández alivió su relación con Schiaretti

La noche del domingo, los referentes volvieron a encontrarse, esta vez en una reunión pactada en el hotel Holiday Inn, donde se alojó el candidato a presidente. “Fue una linda reunión. Siempre es muy importante charlar con el Gringo porque es alguien que tiene mucha experiencia y somos amigos de muchos años”, destacó el aspirante a la presidencia. “Él ha preferido dar libertad a los votantes cordobeses que lo acompañan a él, pero pudimos hablar mucho sobre el presente y las cosas que hay que hacer en el futuro”. Igual, aseveró que en privado le dijo “con todas las letras que cuente con él para gobernar en el futuro”. A su vez, Schiaretti le mostró su apoyo con el pacto social que está promoviendo Fernández y le manifestó su preocupación por la concentración de la economía.

De todas formas, cuestionó que no exprese públicamente su respaldo: “Por su actitud, alguien puede entender que le da lo mismo el país de Macri que el país que yo propongo, pero cuando hablo con él, me doy cuenta de que no tenemos diferencias sobre el país que yo propongo, y me parece que debe tener muchas con el país que propone Macri. No se puede prescindir de Córdoba y me da tranquilidad que tengamos una visión semejante”.