Alberto Fernández, antes del alta, le tiró más flores a Massa

“Quiero sumar a Massa a la campaña”, insistió en otro tramo. Más allá de los deseos, lo cierto es que las negociaciones entre Massa y el kirchnerismo vienen trabadas. En el medio, apareció la idea de las colectoras con la boleta de Cambiemos que encabeza María Eugenia Vidal en la Provincia. Así, Massa podría ir colgado en la boleta de Vidal ya que aún no tiene un candidato a gobernador. Pero esas negociaciones también parecen haberse enfriado. Pese a todo, Fernández volvió a insistir en sus intenciones de sumar al tigrense. “Me imagino a Massa activo y cerca nuestro; cualquier lugar que ocupe o no en la campaña va a ser valioso; pero es una decisión de él. Yo quiero sumarlo”, ratificó. Fernández también habló del debate presidencial, una instancia que ahora es obligatoria para todos los candidatos. Le restó importancia y dijo no creer en los debates presidenciales.