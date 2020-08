Fue desarrollada por científicos de la universidad inglesa en colaboración con la farmacéutica británica AstraZeneca. A medidos de julio, el ministro de Salud se había reunido con representantes de la farmaceútica, que le informaron sobre los avances de la potencial vacuna AZD1222, basada en un vector de adenovirus recombinante que desarrolla junto con el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford y el Grupo de Vacunas de Oxford.

Los resultados del estudio de Fase I/II con 1.077 voluntarios adultos sanos entre los 18 y 55 años, publicados en la revista científica The Lancet, confirmaron que una dosis generó un aumento en los anticuerpos contra la proteína espiga del virus SARS-CoV-2 en el 95 por ciento de los participantes un mes después de la inyección. Los voluntarios desarrollaron defensas contra el coronavirus y no presentaron efectos adversos.

El martes, Rusia confirmó que fue registrada la vacuna contra el coronavirus mientras que otros países como Estados Unidos, India y China continúan con la investigación.

"No solo corroborará que el mundo científico estuvo trabajando todo este tiempo para lograr una salida más estable que nos saque de la obligatoriedad del confinamiento, más allá de lo que digan los dirigentes, los políticos y la gente lo único hasta ahora es mantenernos aislados. La posibilidad de tener una vacuna, incluso que se produzca en nuestro país, nos pone en ventaja con otros lugares del mundo, si las vacunas prueban la efectividad aceptable no tendríamos que esperar a que lleguen al país. Esto nos tiene que dar una inyección de paciencia y de adherencia a las medidas para volver a tener cifras que hagan que no colapse nuestro sistema de salud", dijo la infectóloga Gabriela Piovano.