Alberto Fernández: "Con la grieta perdieron todos los argentinos"

En cuanto a medidas futuras, no descartó "un bono selectivo" para quienes menos tienen y dijo: "Voy a trabajar incansablemente para que haya menos pobres, para que todos tengan trabajo, para que desaparezca el hambre de la Argentina, que la deuda no nos postergue, por una justicia digna, un servicio inteligente que deje de investigar a nosotros", dijo Alberto Fernández.

Alberto Fernández Prensa on Twitter "Hoy les voy a hablar a todos los argentinos. No creo en la lógica ni de la persecución ni de la venganza. Vengo a decirle a los argentinos que miremos para adelante. Que trabajemos y nos respetemos, cada uno con su pensamiento y su opinión", @alferdez en #YAQPA — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) December 10, 2019

Habló de la bandera de la "solidaridad" en la política recordando al ex presidente Raúl Alfonsín, el primero del retorno de la democracia, y mencionó también la necesidad de "tender la mano para sacar del pozo" a la gente que la está pasando mal, que será prioridad en su gobierno.

"A los que tienen miedo a la persecución y la venganza, no van a contar conmigo para eso, no creo en eso, he vivido y no la he pasado bien con ese tipo de lógica. En mi gobierno no habrá ni persecución ni venganza", dijo y recordó que esas actitudes dejaron a los argentinos "en este lugar horrible en el que estamos".

"Vengo para que todos miremos hacia adelante, que dejemos rencores y odios", resumió quien en poco tiempo se convertirá en el nuevo presidente de Argentina.

