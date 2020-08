Alberto Fernández extendió el aislamiento hasta el 30 de agosto

"El mundo está enfermo y la verdad es que la única medicina que encontramos hasta aquí es acotar lo máximo posible la circulación de las personas. No estamos en condiciones de disponer con quién me encuentro o no, sin que ello no suponga un riesgo", agregó.

"Les pido la máxima prudencia al momento de encontrarse con otros. Yo no disfruto de ninguna cuarentena que no existe, hace mucho meses no existe. Seguimos hablando de cuarentena, sin que en la Argentina exista cuarentena porque la gente circula, la actividad económica está en un 90%", indicó Fernández.

El Presidente dijo que se mantendrá el distanciamiento social en las zonas con menor circulación del virus y se habilitarán algunas actividades más, como deportes individuales.

Datos

"Somos uno de los países con menor cantidad de muertes por millón de habitante en América Latina", señaló el Presidente y detalló que son 155 cada millón de habitantes, solo por encima de Uruguay y Paraguay.

"En casos superamos a Ecuador, porque el nivel de testeos aumentó considerablemente", agregó, y dijo que se ha expandido en todo el territorio nacional el virus. En ese sentido, reveló que habló con los gobernadores para acordar las medidas que dispuso. "Todos atribuyeron el aumento de contagios a la mayor circulación y coincidieron que el gran problema son las reuniones sociales", añadió.

Respecto de las camas de terapia intensiva ocupadas, el mandatario dijo que en el país es del 58%, con mayores números en el AMBA y Jujuy, y remarcó que si esos datos se aceleran Argentina estará en problemas para dar atención médica a los enfermos de coronavirus. "Necesitamos que el sistema no se sature, para cumplir como venimos cumpliendo gracias a que duplicamos la cantidad de camas comprando tiempo", añadió.

El Presidente reiteró que todas las medidas adoptadas hasta el momento tuvieron sentido y arrojaron resultados positivos pero "tenemos que estar muy atentos porque estamos muy lejos de haber resuelto el tema".

Además, Fernández dijo que la producción en el país de la vacuna que desarrollaron la Universidad de Oxford y AstraZeneca es una luz de esperanza y reveló que espera que en el primer trimeste de 2021 estará disponible el primer lote. A su vez, resaltó que es un orgullo ser uno de los países elegido junto con México.

"Tenemos un horizonte que alcanzar, para en no mucho tiempo más recobrar los abrazos y cercanías que hoy no tenemos. Les pido que acompañen este tiempo que queda", concluyó.

