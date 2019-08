"Le pido al Presidente que prime su condición de presidente antes que su condición de candidato", agregó, en virtud de las acusaciones sobre el "fin electoral" de las medidas paliatorias anunciadas esta mañana.

"Le di mi opinión sobre lo que creía que estaba pasando, le manifesté mi voluntad de ayudarlo teniendo en cuenta que solo soy un candidato a presidente y que el manejo de la economía lo tiene él. Pero obviamente todos queremos mantener la institucionalidad, todos queremos estar en paz y tranquilos. Le dije que puedo ayudar dentro de mis límites", detalló sobre la conversación telefónica que mantuvieron, que duró alrededor de 15 minutos.

Y consideró sobre lo dialogado: "Está claro que tenemos miradas muy distintas del país y por lo tanto no me es fácil que yo avale sus políticas, pero fue una buena forma de tratar de llevar tranquilidad al país y los mercados. Todos queremos que la economía se estabilice".

Además, tras los resultados de las PASO que le otorgaron un 47% de los votos, señaló que "la gente ha respaldado nuestra propuesta y eso no supone riesgo de default, ni no pagar la deuda, ni las obligaciones que el Estado ha contraído".

Por último, dijo -tal como esta mañana- que no tenía necesidad de reunirse con Macri, aunque accedió al contacto telefónico: "No hace falta que nos veamos, hace falta que tengamos un diálogo franco y dejarlo permanentemente abierto. Él es el presidente y no hace falta que me vea".

Si bien aclaró en varios momentos su lugar como candidato presidencial, tras el triunfo del pasado domingo se posicionó como Presidente a asumir el gobierno a fin de año: "El 10 de diciembre es la fecha del traspaso y hay que ayudarlo a llevar esta transición que a él también le preocupa. El único punto de acuerdo que tenemos es que esta realidad no siga molestando a los argentinos, pero esta en sus manos, no en las mías".

Mauricio Macri on Twitter Se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados respecto a los riesgos de una eventual alternancia en el poder y quedamos en mantener una línea abierta directa entre los dos. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 14, 2019

LEÉ MÁS

Tras la devaluación, Macri pidió perdón, anunció bonos y congeló el precio de la nafta

Nación pone a Vaca Muerta entre interrogantes para que no suba la nafta