Alberto Fernández no otorgará indultos

El presidente Alberto Fernández reiteró que no indultará a ex funcionarios condenados por delitos de corrupción y aseguró que "si quieren indultar a los procesados, depende del Congreso".

Por la continua presión de sectores kirchneristas y el reciente pedido del ex ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, el jefe de Estado fue consultado sobre la posibilidad de concederle el perdón judicial a ex funcionarios sentenciados, como por ejemplo el ex vicepresidente Amado Boudou y el ex ministro de Planificación, Julio De Vido.