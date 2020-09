"Me solidarizo con él y con Sergio (Massa que día atrás vivió lo mismo en su casa con Malena (Galmarini). Me solidarizo con Cristina (Kirchner) que lo vive en su casa permanentemente. Por eso llamo a la reflexión de quienes promueven esas cosas, porque eso no tiene nada que ver con la democracia. Eso no es un reclamo popular, no es un reclamo a las instituciones. Ese es el más vil de los escraches propios del fascismo y del nazismo. Y eso no tiene nada que ver con la democracia", subrayó.

"Tal vez hoy aquí en Escobar podemos poner un punto de inflexión para ir a la cordura. No todo es disputa política. En el medio hay argentinos que sufren y necesitan que, para terminar con tanta necesidad y postergación, nos ocupemos de hacer las cosas que se necesitan", agregó Fernández.

El modo no es lo que vimos en Rafaela o en Tigre, no es ir a pararse frente a la casa del Presidente para insultar. El modo es el reclamo democrático, sabemos de los disensos, pero el resto al otro es central para la convivencia", remarcó el mandatario en el acto, del que participaron por videollamada varios gobernadores, entre ellos Omar Gutiérrez.