Fernández y Gutiérrez inauguraron la ampliación del hospital de Zapala

"Ha sido inaugurado, utilizando desde marzo-abril, con la incorporación de quirófanos, con la incorporaciones de 6 a 14 camas con respiradores, y la posibilidad de ampliar hasta 20 para hacerle frente al Covid", agregó el gobernador.

Gutiérrez agradeció al presidente por el trabajo conjunto, resaltó la inversión realizada en el sistema de salud, entre ambos gobierno, y dijo que se esta ejecutando el 60% del hospital en San Martín de los Andes, que será inaugurado durante el año próximo.

El presidente Alberto Fernández compartió la inaguración desde el municipio de Escobar, donde inauguró el hospital Néstor Kirchner, y destacó que las obras se hicieron en manera conjunta. "De cinco camas se pasó a más de 100 en Neuquén", resaltó el mandatario.

Además, el presidente dijo que los argentinos deben estar orgullosos del país que tienen. "No se vayan, hay un país que construir. Necesitamos del esfuerzo de todos para hacer un país mejor. Esto es una ejemplo de lo que se puede hacer cuando todos no unimos, esto no es un discruso, es más salud", agregó.

Embed

En el hospital de Zapala, ahora el sector de internación general cuenta con una dotación de 105 camas con concepto sanatorial, con sectores de aislamiento. La ampliación significó el agregado de 56 nuevas camas. Todas las camas del centro de salud son con oxígeno.

hospital-de-zapala.jpg

El presidente y el gobernador analizarán también las obras del nuevo hopsital de San Martín de los Andes y el nuevo Hospital Norpatagónico que se construirá en Neuquén capital.

También se pasará revista a la reactivación del puente de la Rinconada y la finalización del nuevo puente sobre el río Curi Luvú, la culminación de las obras de la ruta 22 hasta Arroyito y la duplicación de la traza de la ruta, entre otras obras.

https://twitter.com/OmarGutierrezOk/status/1310618167451045891 Con gran orgullo, junto al Presidente de la Nación, @alferdez, inauguramos formalmente la ampliación del Hospital “Jorge Juan Posse” de Zapala, una obra que fortalece significativamente a nuestro sistema de salud con gran impacto territorial. pic.twitter.com/M5FoAwnlg7 — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) September 28, 2020