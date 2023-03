En declaraciones al canal C5N, expresó: "El crimen organizado lleva décadas en Rosario. No es un dato menor que la amenaza caiga sobre un supermercado de su suegro. Uno podría hacer mil especulaciones que no quiero hacer".

"El hecho que ocurrió no debió haber ocurrido y el tema del narco, que no se que tanto está involucrado en este caso, existe más allá de eso y hay que atacar. Esa idea de que llenamos de gendarmes las calles y la gente está bien es una idea falsa", indicó Fernández.

Cuando fue consultado sobre si le había caído mal la fotografía de Messi con Macri en los premios The Best, el jefe de Estado señaló: "La verdad que yo tengo 7 millones de problemas, lo que menos me preocupa es la foto. Si yo lo tuviera a Messi lo abrazaría y le diría gracias por la alegría que nos diste y no sé si lo abrazaría. Si Messi se quiere sacar una foto con Macri problema de Messi".

foto Messi Macri

El Presidente se expresó así luego de que esta semana fuera baleado uno de los supermercados de la familia de Antonella Roccuzzo, la esposa de Messi, ubicados sobre calle Lavalle, en la zona oeste de Rosario.

Los responsables del comercio no habían recibido extorsiones en las horas previas a la balacera, con doce vainas servidas encontradas en la calle. En la persiana de metal del lugar se contaron 14 impactos, según informaron fuentes del caso.

supermercado.jpg

Allí, apareció un mensaje mafioso contra el capitán de la Selección, lo que generó revuelo en la Argentina y el mundo. “Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar”, dice el texto que dejaron escrito con birome en un cartón, en referencia también al intendente rosarino.

Se sospecha que el ataque fue cometido por dos hombres en una moto y que estaría vinculado a barrabravas de la ciudad. Debido a que hace un mes, Javkin cruzó públicamente a Miguel Ángel Russo por haber dicho que había jugadores que se negaban a jugar en Rosario por la inseguridad imperante.