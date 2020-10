Alberto: "Macri, la cuarentena fue para poner orden al desastre que dejaste"

Al ser consultado acerca de los dichos de su antecesor, el Jefe de Estado fue contundente: "Te digo Macri que recuerdes que la cuarentena nos permitió levantar un sistema de salud que vos destruiste; la cuarentena, por si no te acordás, nos permitió inaugurar hospitales que por decisión de tu gobernadora (María Eugenia Vidal) nunca se inauguraron; si no sabés para qué sirvió la cuarentena, fue para que la Argentina se ponga en orden después del desastre que dejaste".

En otro tramo del idea y vuelta con el conductor de Brotes verdes, Alejandro Bercovich, el mandatario cuestionó las movilizaciones del lunes, que se replicaron en distintas ciudades del país. "El mayor problema lo originó -cuando estuvo en el poder- esa oposición que hoy se muestra monolítica e inquieta", adujo.

"Yo la escuché a la presidenta del PRO (Patricia Bullrich) convocar a la marcha de ayer y la vimos disfrutar la marcha de ayer. La verdad que es algo realmente difícil de entender porque esas marchas además convocan al contagio de la gente en un momento difícil", agregó.

En ese mismo sentido, también cuestionó las convocatorias realizadas al domicilio de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. "Son prácticas absolutamente reñidas con la democracia e incalificables. (Son una) acción de un grupo de dirigentes políticos que exacerban los ánimos y la locura. Es increíble que un medio ponga los lugares para ir a manifestar y la dirección de la vicepresidenta", afirmó.

De todas maneras, Fernández recalcó que la mayoría de la población que aceptó las reglas del aislamiento por la pandemia de coronavirus y sostuvo que "definitivamente no" se van empresas del país.

Por otro lado, el Presidente negó que hubiera una persecución judicial a referentes de la oposición y manifestó que es "asombroso" lo que dijo Macri sobre una supuesta "persecución" en su contra, y remarcó: "Eso es lo que nos hicieron a nosotros, e incluso se espiaban entre ellos".

Por último, develó un diálogo que mantuvo previo a su asunción con el líder de Juntos por el Cambio, presidente por entonces: "Me manifestó su preocupación por causas que podían involucrarlo y le dije que no voy a levantar el teléfono para decirle a un juez que avance o no con una causa".