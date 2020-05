Alberto tiró unos acordes y le pidió a los chicos mantener la cuarentena

Con los últimos acordes del famoso tema del Flaco, Todas las hojas son del viento, Fernández comenzó una grabación de poco más de un minuto que replicó mediante sus redes. Tras dejar la guitarra, el mandatario le habló directamente a ese público.

"En esta canción el Flaco Spinetta nos habla de cuidar bien al niño. 'Cuida bien al niño', dice. Este es tiempo de cuidarnos entre nosotros, cuidarnos, querernos más. Cuidarnos es quedarnos en casa para que un virus no nos ataque, no nos lastime, y nosotros, si eventualmente estamos contagiados, no contagiemos a otros", comenzó sus palabras el Jefe de Estado.

Y concluyó: "Vos podés ser mi hijo, mi hija, y sé que a los adolescentes les cuesta mucho estar en sus casas. Pero hay que tener inventiva, usar la imaginación de lso adolescentes. Este es el momento para que hables con tus amigos en las pantallas, que pases mucho tiempo con ellos, que dibujes, que compongas música. Sacá lo mejor de vos. Es un tiempo también para que pienses. Yo cuento con vos, cuidate. Vos contá conmigo".

Acá el video:

Alberto Fernández on Twitter A vos, que por tu edad podrías ser mi hijo o mi hija, quiero decirte que te entiendo: es difícil no poder salir a disfrutar con amigos. Por eso valoro mucho lo que hacés para cuidarnos.



De esta vamos a salir entre todos, todas y todes.



Sé que cuento con vos. Vos contá conmigo. pic.twitter.com/CKQUv8fKZR — Alberto Fernández (@alferdez) May 3, 2020

