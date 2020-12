Respecto de su relación con Cristina, la cual siempre está en la mira de los medios, el mandatario aseguró que tiene diferencias con ella, pero jamás volverían a pelearse. “No hay posibilidad de que este gobierno funcione si no estamos unidos y Cristina es una pieza fundamental. Después el resto son especulaciones. Recuerdo que cuando yo hablaba con Cristina, leía que era su títere; pero cuando no hablo con ella, hay un quiere institucional. Es cierto que tenemos diferencias y matices, pero yo tengo mucho por cristina ya que fue dos veces presidenta, es la actual vicepresidente y representa una parte muy importante de nuestro espacio político”, arrancó el jefe de estado.

“Nuestras peleas permitieron que Macri gobernara 4 años el país. Por eso cuando yo tuve mi reencuentro con Cristina me aseguré que jamás vuelvo a tener esa diferencia con ella, porque si la vuelvo a tener es porque no aprendí nada. Eso es lo que nos diferencia de los animales, la experiencia. Salgamos de esa trampa del análisis mediático”, siguió diciendo.

Siguiendo el tema, el periodista le consultó a Alberto si opinaba igual que Cristina respecto de la Justicia y no dudó para nada: “Tengo la misma mirada que ella. Quisiera que los argentinos entendiéramos que estamos frente a un problema. Es que hay dos poderes del estado que se revisaron para mejorar su funcionamiento (el Ejecutivo y el Legislativo), pero la Justicia no lo hace y esto no está funcionando bien”.

Luego, a la hora de hacer un análisis de su primer año de gobierno, Fernández se mostró muy orgulloso. “Estoy muy satisfecho con lo que hicimos porque fuimos unos guerreros contra la adversidad. Nos tocó el peor escenario y la gente nos acompañó. Llevamos salud y no hemos tenido un solo episodio de saqueos o levantamiento social”, contó.

Además, también habló sobre las diferentes negociaciones que se llevaron a cabo para comprar diferentes vacunas, y manifestó que Rusia fue el país que más le facilitó las dosis a Argentina. “Cuando yo hablé con Putín y le planteé lo que estaba pasando, él nos dio todos los accesos para comprar todas las vacunas que necesitábamos. Estamos hablando de una vacuna que se hizo en un instituto que tiene 5 premios nobel y nosotros fuimos a verificar todo lo que nos dijo Rusia”, relató y agregó: “La diferentes entre este contrato y los otros, es que el mismo ya nos anuncia que vamos a tener vacunas para 300 mil personas (600 mil dosis) antes de fin de año… Con ningún otro país cerramos un acuerdo similar”.

De esta forma, al mandatario anunció que un grupo del Anmat viajará a Rusia para obtener todos los datos que se necesitan para la aprobación en el país. “Si ellos le están dando esa vacuna a su pueblo, porque voy a dudar, debe ser tan eficiente como las demás que se están haciendo en el mundo”, cerró.