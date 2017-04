Alcalde hablaba por la web y un gato le tomó el agua

Mirando a cámara, Ušakovs encontró definitivamente divertida la situación, aunque trató de continuar con lo suyo. El video fue publicado en Facebook con el título “Cualquier cosa puede suceder en la oficina en la que viven dos gatos”. Y desde entonces ha sido ampliamente compartido en los medios de comunicación y en las redes sociales. Un usuario de Youtube Vjacheslav Zolotarjov comentó: “¿No es ese nuestro alcalde?”. Y sí, claro que lo era. Nils Ušakovs es un conocido amante de los animales y tiene dos gatos adoptivos, Kuzya y Muris, que viven en el edificio del ayuntamiento de Riga. De hecho, hace siete meses Ušakovs publicó una foto panorámica en su página de Facebook, desafiando a los fans a encontrar a los dos felinos. En el posteo se podía leer: “Por solicitud popular, aquí va una foto de 360 grados de mi oficina. Esta vez empieza a buscar a Kuzya y Muris, y no a las llaves del lugar”, decía.

Luego de esta escena pública y social, que en el canal de Youtube del propio Ušakovs alcanzó las 191 mil reproducciones y más de 500 votos positivos de los usuarios de la plataforma de videos, el gatito no volvió a aparecer, porque los trabajadores del lugar -a cargo del alcalde- tomaron la inteligente decisión de entretener al felino para que no volviera a subirse a la mesa del jefe. O, al menos, no hasta que finalizara su labor política y dejara conformes con sus respuestas a los usuarios y pobladores de Riga, quienes querían escuchar algunas explicaciones el líder político de la ciudad.

Dos: Los gatos que el alcalde de Riga, la capital de Letonia, tiene viviendo con él.

Un caso que hace recordar al del profesor y sus hijos

Este caso recordó al que hace poco vivió el profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Pusan, Corea del Sur, Robert Kelly, quien daba una entrevista para la BBC de Londres, analizando el caso de corrupción que envuelve a la ahora ex presidenta coreana, Park Geun-hye. En medio de la nota, y por detrás del profesor, se ve que se abre una puerta y que ingresa su hija mayor y detrás su hermanito de un año, quien se mete en la oficina del padre en el andador, dejando en una situación más que incómoda a Kelly que no sabía cómo actuar: seguía hablando a cámara mientras a su espalda sus hijos jugaban y, para completar la escena y transformarla definitivamente en un paso de comedia, apareció su esposa -madre de los niños- quien al intentar sacar a los pequeños del medio, resbaló y cayó, pensando que no estaba en cámara.