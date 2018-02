Ale Fantino volvió y copó la noche de América

“Sobre todas las cosas, vamos a hablar de periodismo, que es lo único que no se ha perdido en la televisión. A la televisión de aire cada vez le cuesta más competir con las nuevas tecnologías, sin embargo el periodismo no cae, no se pone de rodillas. La televisión subsiste, sigue dando batalla y sobretodo con un programa como este”, anunció el conductor, como prólogo, y también -de alguna manera- revelando la fórmula que hace que todas las noches los argentinos elijan su nuevo formato, muy diferente al inicial.

Su regreso fue bien acompañado por los televidentes y alcanzó los 4,4 puntos de rating de promedio, siendo el tercer programa más visto de la señal (Intrusos se quedó con el primer puesto, promediando los 4,8 puntos, seguido de Intratables, que se alcanzó los 4,6).