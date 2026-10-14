¿Pueden volver a sus provincias los que no consiguen trabajo en Vaca Muerta?: la situación de los "varados"

Vendieron todo para llegar a Vaca Muerta y hoy duermen en canales y bajo puentes de Centenario. Gremio y empresas analizan cómo pagarles el regreso.

Personas que vienen a Neuquén por Vaca Muerta quedan en la calle y deambulan en todo el corredor desde Centenario hasta Añelo.

Llegaron con un bolso, algo de plata y con la idea de que en Vaca Muerta sobraba el trabajo. Hoy, muchos de ellos no tienen ni lo uno ni lo otro, y en la intimidad, la única idea que se hacen es cómo volver a sus provincias porque están en situación de calle .

Según pudo confirmar LM Neuquén , la UOCRA Centenario mantiene conversaciones con algunas empresas del sector, sobre todo del transporte, para encontrar la manera de costear el regreso de quienes quedaron varados en la región y quieren volver a sus provincias.

Sobre todo en el corredor de Centenario hasta Añelo , donde se ve a gente haciendo dedo para llegar hasta el epicentro de los yacimientos. "Muchos no están ni en condiciones de trabajar en la industria, es un error, pero bueno", se lamentaron desde el sindicato, que también tiene sus propias batallas por la generación de trabajo.

Muchas de las personas que están en situación de calle tienen caperas de las industrias que se las han donado por el frío.

La iniciativa surge pocos días después de que integrantes de la UOCRA seccional Centenario salieran a repartir viandas calientes en una noche de lluvia, una recorrida que expuso la otra cara del boom petrolero, que es la llegada de gente y familias todos los días, con un profundo desconocimiento sobre el cuadro de situación laboral. Ahora, el desafío es pasar de la asistencia de emergencia a una salida.

Vaca Muerta: perfiles que no figuran en ninguna lista

Quienes integran este grupo no son los que se anotan en Emplea Neuquén ni en las bolsas de trabajo oficiales del gobierno provincial o de los propios gremios. Se trata, en cambio, de personas que llegan todos los días a la capital neuquina por sus propios medios, sin contactos ni contratos firmados, atraídas por la promesa de un empleo que muchas veces nunca existió.

El recorrido suele repetirse porque la primera parada es Neuquén capital, en la zona de los barrios Choconcito y Las Flores. Después vienen las plazas y, más tarde, Centenario, que funciona como antesala de Añelo, el destino al que casi todos apuntan. Pero muchos nunca llegan a la capital de Vaca Muerta y se quedan a mitad de camino.

El escenario de la "parada en Centenario"

En Centenario, la presencia de estas personas ya forma parte del paisaje cotidiano. Se los ve en las estaciones de servicio, detrás del estadio El Gigante de la ADC, debajo del puente inconcluso de la calle Traful y a lo largo del canal de la calle Belgrano. También en la costa de la barda, en el tramo que une Centenario con Vista Alegre, donde algunos armaron refugios precarios mientras esperan una oportunidad para seguir viaje.

Una actividad solidaria, pero con un mensaje a los varados en las ciudades que esperan por un trabajo y buscan regresar.

Es gente que deambula durante el día en busca de una changa o de alguien que los lleve a un yacimiento, y que por la noche vuelve a los mismos lugares para dormir a la intemperie.

Sin plata, sin teléfono y sin red

La situación de muchos de ellos es crítica. Algunos vendieron todo lo que tenían para pagar el viaje y hoy no cuentan con recursos para regresar. Otros quedaron incomunicados: no tienen celular y hace semanas que no hablan con sus familias.

A eso se suman, según quienes los asisten, problemas de salud y de consumos problemáticos que se agravaron con el correr de los días, al chocar con una realidad muy distinta de la que imaginaban cuando decidieron venir.

UOCRA repartió viandas calientes a los que están en situación de calle por venir a buscar un trabajo que no consiguieron.

La propuesta es avanzar de a poco, caso por caso, con pasajes de regreso para quienes así lo pidan. No hay todavía un número oficial de personas en esta situación ni un registro de cuántas manifestaron su intención de volver.

Tampoco está claro qué rol tendrá el Estado, que ya advirtió que el trabajo en Vaca Muerta no sobra.

Mientras tanto, cada día siguen llegando nuevas personas con la misma ilusión. Pero nadie sabe quién está a cargo de ellas cuando la promesa de Vaca Muerta no alcance para todos.