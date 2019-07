Alejandra Pradón reveló sus secretos de cama

“La encontré con otro hombre y otra familia. Falleció al año que la conocí. Me dijo que se casó muy chica. A mi papá nunca le conté, él seguía enamorado y nos decía que estaba desaparecida”, relató Pradón antes de contar que tuvo una relación con Menem, quien la ayudó a buscar a su mamá. “¿Era sexo o amor?”, le preguntó Adriana Salgueiro que también estaba en el programa. “Fue diversión, nos divertimos mucho”, sostuvo Alejandra.

En otro pasaje del ciclo, Pradón se refirió a su célebre caída desde un balcón de un séptimo piso, en marzo de 2004, en medio de una presunta discusión con quien era su novio, Fabricio Lallana.

“Se dice que en realidad te caíste de un segundo piso, que estabas con jugadores de River”, disparó Andy Kusnetzoff.

“Me rompe mucho las pelotas cuando inventan. Hay un tal Aguilar (José María Aguilar, ex presidente de River Plate) que a los mejores jugadores de River los vendió y les dijo a pibes ‘se está corriendo la bola de que estuvieron con la Pradón, les conviene que los vendan’”, dijo desmintiendo la versión.

Luego disparó contra su ex: “No sé si me caí o me tiraron. Estábamos discutiendo. Cuando caí, él me escondió, me subió y me quebró los vasos sanguíneo. Me desangré”.

