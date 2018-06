Lisa : ¿sabes lo que significa Schadenfreude?

Homer (sarcástico): No, no sé lo que significa Schadenfreude. Pero dímelo porque me muero de ganas de saberlo.

Lisa: Es alemán y significa alegría vergonzosa, es sentir placer por las desgracias de otros.

"Chau Alemania" pic.twitter.com/mgfpRsBosM