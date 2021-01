Alerta en la farándula: Aníbal Pachano tiene coronavirus

A-pachano.png

Pachano se estuvo alojando en un hotel cordobés que no estaba abierto al público general y al momento de saber de su diagnóstico “se movió prolijo e hizo lo correcto avisando automáticamente”, agregó Layus.

“Es paciente de riesgo y la verdad es que se encendieron todas las alarmas”, finalizó el periodista, teniendo en cuenta que el mediático es paciente oncológico.

Minutos después de que se conociera esto, Pachano habló con Cortá por Lozano, a través del panelista Nicolás Peralta. En este sentido, el artista confesó que “está bien” y que prefería que no se conociera esta noticia para no opacar el momento de su hija, Sofía, en Masterchef, reality que transita su tramo final.

“Estoy muy bien, no le caguemos el disfrute a Sofía en MasterChef Celebrity. Lo filtró una naboleti, hoy es el día de Sofía y no el mío… Estoy muy bien y muy controlado”, contó.

Pachano criticó la cuarentena

En marzo del 2020, Aníbal Pachano se encontraba en Chile siendo parte del jurado del Bailando. Debido a la pandemia del COVID-19, eso se terminó rápido y el mediático apuntó contra las medidas de confinamiento que delineaba Argentina en ese momento, ya que se hablaba de aislar por completo a las personas mayores de 70 años.

“Soy un paciente de mucho riesgo pero no le tengo miedo al coronavirus. Están en un dramatismo absoluto. Hay que bajar el panic attack”, detalló en un programa y agregó: “No tengo ninguna restricción por ahora. Aislarnos porque somos viejos me parece una mamarrachada. Soy consciente de que tengo mucho riesgo pero tengo tanto remedio encima que parezco el monumento al laboratorio. No me siento mal. Mis pulmones están complicados desde hace tiempo, pero no me voy a aislar de la vida. Voy a seguir trabajando de la manera que sea”.

“Hay que controlar el miedo. Una de las causas de mi cáncer es el miedo. Me voy a correr de ese lugar porque no es un buen consejero. Va a llegar un momento en que esto se va a tranquilizar porque no voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurrió al Presidente. Una cosa es la precaución y otra el panic attack", continuó, apuntando directamente contra el gobierno y finalizó: “Tengo 16 problemas en el organismo, es decir, cada 10 centímetros tengo un problema. Tengo EPOC, cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro, diabetes, VIH. tengo una situación en la cual puedo contagiarme o no, pero creo que hay que dar esperanza".