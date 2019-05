Alessi: "Me conformo con llegar y seguir aprendiendo"

“Estoy feliz de estar haciendo esto que es mi pasión: el automovilismo. Y a este nivel lógicamente es todo un desafío”, recalcó el piloto que se inició en karting y con 28 años hizo su debut a nivel nacional.

“En lo personal es lo máximo que he logrado hasta ahora. Es lo más alto que llegué y es adonde quise y soñé estar. Ojalá que esto sea el comienzo de un gran proyecto”, se entusiasmó.

“La idea es hacer las ocho fechas que faltan. Tenemos el apoyo del Gobierno de Neuquén. Somos los únicos representantes de la provincia en el Turismo Nacional y eso, lógicamente, es una gran responsabilidad. Pero también un gran beneficio que hay que aprovecharlo”, contó.

Campeón del TC Neuquino en 2013 y de la Monomarca Gol, el año pasado, dejó este año la división para abocarse de lleno al TN que “a mi entender -explicó-, es la mejor categoría por el espectáculo y, además, te exige muchísimo. Al haber tanta paridad entre los autos uno tiene que ir al límite y no tenés margen de error. Además, se notan mucho las condiciones del piloto en este tipo de auto”, contó.

“Soy consciente de que no me dedico con exclusividad a esto. Tengo trabajo y responsabilidades y quizás eso es una desventaja con respecto a los que se preparan durante todos los días del mes”, dijo. En este sentido señaló que “lo más complicado en la categoría es ser protagonista, mantener el nivel y obviamente estar entre los diez”, no obstante agregó: “Se puede. Estamos trabajando para lograrlo”.

“Para el fin de semana me conformo con llegar y seguir aprendiendo. Sé que tengo que adaptarme a la pista que no conozco. Si nos adaptamos rápidamente, puede ser que volvamos a ser protagonistas como en Neuquén”, concluyó.

2ª fecha que Alessi correrá a nivel nacional

El debut fue en Centenario hace dos semanas y, luego de su presentación en Concordia, el Tigre aspira a estar en las ocho fechas restantes de la temporada.