Alfa se confesó y contó su calvario en la casa de Gran Hermano

No hay duda que desde su inicio, Gran Hermano ha tenido una de sus ediciones más polémicas, donde las peleas entre los participantes fueron aumentando semana a semana. Y desde el anterior domingo, la casa se volvió un verdadero caos, que tuvo conflictos entre casi todos. Y uno de los más apuntados fue el propio Alfa .

“Es medio complicado porque pienso y sigo siendo el mismo, no el que entró acá, sino el que soy en mi vida. Se está complicando la convivencia para mí acá adentro. Creo que puedo ser más importante para el juego de afuera que acá adentro, participando, estando...", reveló Alfa.

"Es un juego que cada uno juega desde uno con su seguridad, con su personalidad, con su esencia... Hay jugadores que hacen estrategias, que son ellos mismos, mienten, hacen el juego que mejor les sale. Lo lindo de todo esto es que a gente todo lo ve y es totalmente democrático", le contestó Santiago del Moro.

Días atrás, Walter se había peleado con el Conejo luego de que lo tiraran de la cama en una de las competencias semanales. El novio de Coti lo acusó de no aportar en estos juegos, haciéndolo enojar.

“Hace más de tres o cuatro juegos que vengo bancándome de estar 24 horas parado como un cul... Estaba dele pedalear porque hay dos o tres que no hacen nada, Alfa que hace tres juegos que está golpeado y no hace nada.... Siempre tengo que poner el hombro por todos", reclamó Conejo.

"Para para para, yo hace tres juegos que estoy aportando. No me busqués, vamos a decir la verdad, ahora me tiraron. La pu... que te parió pelot...", le respondió enojado.

Con el paso de las horas, el propio Walter pidió disculpas por su exabrupto y admitió haberse enojado de más.

“Me quiero disculpar. Estaba caliente. Me enojé. Está todo complicado por las cosas que pasaron. Yo intenté poner paños fríos y no salirme de mi eje. Yo reconozco que soy cabrón, calentón, lo fui toda mi vida. Y sí creo que tiene que haber una charla bastante importante”, admitió.