Allanamientos en masa por la causa a Pablo Moyano

Los allanamientos habían sido pedidos por el fiscal e instructor de la causa, Sebastián Scalera, en octubre pero el entonces juez Luis Carzoglio los rechazó y el domingo fueron aceptados por su reemplazante, Brenda Madrid. Además de la sede principal de Camioneros y otras ocho dependencias del sindicato, los allanamientos también incluyeron a otros personajes vinculados con el fútbol, entre ellos la oficina del poderoso representante de futbolistas Christian Bragarnik. “Esto es una venganza por el paro. Los manda el Fondo Monetario, son empleados del Fondo, por la firmeza que hemos tenido siempre. No nos van a asustar, porque no les tenemos miedo ni a Bullrich ni a Macri. Esto es una payasada, todo un circo, que no tiene sentido”, sostuvo el secretario adjunto del gremio.