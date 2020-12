Allanaron las viviendas de la psiquiatra de Maradona

p14-f01a-pais(SCE_ID=476125).jpg

De esta manera, los efectivos policiales irrumpieron en su domicilio con la orden de secuestrar soportes de información y documentos referentes a Maradona y a su tratamiento. Minutos más tarde, la fuerza de seguridad concretó el segundo allanamiento en el consultorio, ubicado a cinco cuadras de la vivienda de la mujer. Cosachov no se encontraba en ninguno de los dos sitios pero llegó a su propiedad junto a su abogado Vadim Mischanchuk. “La medida es absolutamente normal. Se busca la historia clínica y algún otro tipo de documentación. Cuando termine el procedimiento, me presentará en la Fiscalía y me notificaré como abogado defensor de mi clienta.