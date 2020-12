Almejas panopeas, el extraño ingrediente que casi hace vomitar a Belu Lucius

https://twitter.com/telefe/status/1339750976643854341 ¿Qué son esas cosas? A @BeluLucius y @LetiSiciliani les toca cocinar unas almejas que nunca antes vieron ¿Qué será de este desafío de #MasterchefArgentina? pic.twitter.com/DtGjMdkN3W — telefe (@telefe) December 18, 2020

“Es completamente desagradable, es un asco este bicho… Estoy entre vomitar y largarme a llorar. Esto es un verdadero desastre”, expresó ni bien describió que las almejas estaban vivas y agregó, disconforme por el hecho de que le tocara un animal vivo: “Es fuerte ver esto, me está dando arcadas. Que les toque a todos, los animales vivos, que sea para todos igual”.

Ante todo esto, Donato de Santis, jurado de la competencia, reconoció que lo más difícil es preparar la almeja antes de cocinarla. En este sentido, la tarea más difícil para la participante fue la limpieza a las almejas. “Lo que falta es cortarme con esta concha”, manifestó la cocinera amateur en su odisea antes de preparar el plato. “No me filmen, no me miren, me da mucha impresión”, agregó.

Pese a todos los problemas, Belu terminó presentando un tiradito de almeja panopea con cebolla morada, mango, cilantro y leche de tigre, el cual le gustó al jurado, pero sólo por su sabor.

“La carne de la almeja está perfecta, es todo lo que se espera de un tiradito”, le dijo Germán Martitegui, y a lo que Damián Betular añadió que no estaba tan de acuerdo con la apariencia del plato, pero quedó encantado con el sabor.

Para ese momento, en las redes sociales ya se hablaba del extraño ingrediente que tuvo que usar la influencer.

https://twitter.com/orianamonla_/status/1339837925798850560 Imaginate estar en el mar y que te aparezca una de esas almejas que le tocaron a belu lucius... Puedo llegar a morir del asco — Ori (@orianamonla_) December 18, 2020

https://twitter.com/Anitaadaniele/status/1339756811478560768 Sinceramente las almejas de @BeluLucius parecen pingos jajajajajajaja como que me están dando asquito.. — Anita Daniele (@Anitaadaniele) December 18, 2020

https://twitter.com/LittleCamuchi/status/1339754280975273985 La cara de Belu Lucius cuando vió las almejas vivas #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/t3NV7OvWpC — CamThankYouJesy (@LittleCamuchi) December 18, 2020

https://twitter.com/JuaniPechugas/status/1339749714686820353 Le dieron almejas vivas a Belu Lucius, la final va a ser cazar su propio ciervo me vuelvo loco — Pechugas-Larú (@JuaniPechugas) December 18, 2020

https://twitter.com/Lucastro11/status/1339750149724250113 @MasterChefAR díganme que #belulucius no cocino esas almejas vivas en agua hirviendo. NO ME ENTRA EN LA CABEZA. Asco total que hagan algo así. — (@Lucastro11) December 18, 2020

https://twitter.com/ibarrafiorella_/status/1339751421164568579 voy a soñar con las almejas de Belu Lucius q ascooooo — fiorella (@ibarrafiorella_) December 18, 2020

https://twitter.com/DaiOrtiz07/status/1339751491020709889 Las almejas que le tocaron a Belu Lucius me tienen así. pic.twitter.com/rZD3Y018PU — Dai (@DaiOrtiz07) December 18, 2020

https://twitter.com/francoscilletta/status/1339751762639642629 Belu Lucius cuando vió que las almejas están vivas: pic.twitter.com/oo8Dboqrcj — francoctavio ⛧ (@francoscilletta) December 18, 2020

https://twitter.com/ugetmeneedy/status/1339752410420563971 dios lo que está cocinando Belu lucius soy fobica a las almejas con forma de pito — Lari (@ugetmeneedy) December 18, 2020