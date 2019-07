Altolaguirre llegó a Cipo: "Vengo a aportar mis goles"

“Cipolletti es un club grande de la categoría, que siempre está con la pretensión de ascender y me dijeron que se está armando para estar en la pelea. Como aspiración deportiva, todo eso a uno siempre lo seduce”, manifestó el delantero de 26 años, quien se formó en las canteras de Newell’s.

Altolaguirre, contó cómo fue su última temporada en Brown: “Fue atípica, porque no pude jugar mucho en mi posición, como centro delantero. La realidad es que fue una temporada regular, que me dejó mucho que desear, porque jugué de volante por derecha, también llegué a jugar por izquierda y cuando lo hice de delantero fue más de media punta. Son posiciones en las que no había jugado nunca, entonces uno puede cumplir, pero obviamente uno se destaca como atacante. Esa fue otra de las razones por las que elegí ir a Cipolletti, porque de las ofertas que hubo no eran como delantero, eran más como extremo, volante y yo quería volver a jugar en mi posición”.

El ex Cobreloa de Chile, Évian TG de Francia, Rivadavia de Lincoln, entre otros equipos, contó que el objetivo será sumar al club con vallas vencidas.

“La idea es aportar con goles, todos los que más pueda. Soy un jugador que se sacrifica mucho por el equipo cuando es necesario. No tengo ningún problema en estar corriendo para presionar, siempre lo hago de la mejor manera, pensando en el equipo. Pero lo que uno siempre espera aportar, son los goles”, destacó.