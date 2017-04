Alumnos rapean en contra de la violencia de género

“Voy a ser directo, sin vueltas, en miedo estás envuelta, tu boca no se suelta, tu alma está muerta, no te quedes callada, del temor se aprovecha”, canta el estudiante Gonzalo Agustín en el inicio del rap. La letra refleja lo que sucede en un noviazgo que se torna violento al expresar: “Al principio todo es lindo, muchas flores y detalles, todo es color de rosa, no hay nada que te amargue, y él tolera todo hasta que te atrape”. Y sigue: “El Paraíso lo convierte en una tormenta, eres libre, no te engañes, no guardes silencio, tu esperanza no se muere pero él te va a matar (…) que no se vuelva rutina porque no es nada normal”. Al final del video, los estudiantes, que exhiben en las imágenes una situación de un vínculo celoso, aconsejan: “No te calles, no estás sola”.

Flavia Centurión, presidenta de Las Mirabal, explicó: “En el marco de uno de esos talleres que dimos en la Escuela 65, los chicos quedaron muy enganchados con el tema; analizamos la letra de canciones, en especial las de reguetón, que tienen mucha violencia simbólica porque ponen a la mujer en el lugar de un objeto sexual”, y agregó: “Luego del taller, los chicos empezaron a escribir el rap, uno de ellos lo cantó y se armó el video”, apuntó Centurión, que destacó que los jóvenes lo hicieron para homenajear la labor de su ONG, Las Mirabal, y contó que el material será exhibido en los talleres que dictan en escuelas privadas y estatales, para alumnos a partir de los 12 años.

Ayudar, contener y concientizar

”Enseñamos a que la chicas estén alertas a determinadas señales, como por ejemplo cuando tu pareja te cuestiona la forma de vestir, te prohíbe salir, cuestiona a tus amigos, controla las claves de celular y vigila tus amistades”, cuenta Flavia Centurión, presidenta de Las Mirabal, que surgió como un aporte social para trabajar en la prevención de la violencia de género y la contención de las víctimas, acompañándolas e incluyéndolas. Uno de sus puntos fuertes son las charlas y los talleres, en los que orientan y entregan tips útiles para detectar a tiempo si alguien tiene a su lado a un golpeador. En su Facebook, Las Mirabal agradeció el rap y posteó: “Fue posible gracias al apoyo de Patricia Bianchi, directora de la EES Nº65 de La Plata, su equipo docente y el Centro de Estudiantes. Nos sentimos muy orgullosas de contar con el apoyo de esta maravillosa juventud que, con conciencia, compromiso y amor, le dice a toda la sociedad a través de su arte #NiUnaMenos #BastaDeViolencia”.