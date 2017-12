Álvaro Teruel: "Nos reinventamos constantemente"

“Hace bastante que no vamos a Neuquén. Es más, no hicimos la presentación de los 30 años, que ha sido lo último que hemos sacado. Pero ahora estamos con show nuevo, así que van ver algo que no han visto ni en la tele, si es que alguien vio en la TV Pública el espectáculo que hicimos en el verano”, anticipó el hijo de Mario Teruel, fundador del popular grupo salteño.

¿Qué tienen previsto para esta nueva propuesta?

Estamos cantando canciones distintas que hace rato no cantábamos, hemos hecho algunas reversiones en cuanto a lo sonoro. Vamos a hacer un pasaje por una gran cantidad de autores de canciones folclóricas y también románticas. Y después nuestras voces, como siempre, puestas a disposición plenamente del lugar para que suenen con nuestra banda de siempre.

Todo esto con la impronta de “El pim pim”, el nuevo tema que sacaron...

“El pim pim” sería como la puerta de todas las cuestiones que van a venir hacia adelante. Hicimos un video, es una canción muy fresca y nos gustó cómo lo hemos filmado, y cómo lo hemos movido a través de las redes. Por esa experiencia, “El pim pim” va a ser la primera de varias canciones que vamos a presentar de esta forma para tener un nuevo disco el año que viene. Hay que trabajar cada canción, hay que buscarle todo un contenido porque en el disco uno puede ver toda la visión de canciones que vienen marcando un momento. No da meterse al estudio para experimentar, al estudio está bueno llegar con las cosas claras de lo que queremos cantar y eso es un trabajo que está faltando ahora, pero queremos que salga para adelante.

Se sumaron a la tendencia de sacar singles de a poco y potenciar al máximo cada tema hasta llegar a un álbum...

Exactamente. Los Nocheros antes de sacar su primer disco tocaron siete años, desde el 86. Por mucho tiempo han tenido muchas canciones en los escenarios. Ahí uno descubre cómo están sonando y luego te vas al estudio y pumba, lo grabás. Hacés una recopilación de material de lo que te estás nutriendo. El estudio es también una cosa importante porque ahí uno se mide y sabe que está perpetuando algunas canciones y eso es buenísimo porque con las canciones nos comunicamos con la gente. Nosotros somos cantores y agradecemos que a la gente le guste lo que hacemos, somos unos privilegiados que vivimos de esto.

Dijiste que no da meterse al estudio para experimentar. ¿Cómo se manejan a la hora de componer?

Ahora nos van llegando canciones de distintos lados. Quizás Kike (Teruel) trae una, o mi viejo, o Rubén (Ehizaguirre). De ahí vemos, las trabajamos, si salen de una, si las probamos. Quizás vamos al estudio para meter las voces medio de maqueta, capaz nos juntamos en mi casa para probar algunas cosas. Constantemente nos estamos reinventando, no nos quedamos con nada de lo que ha pasado y hacemos caso a todo al mismo tiempo. Nadie tiene la bola mágica, pero hay algunos detalles que uno cuida cuando graba, hay una forma de hacerlo.

En el clip de “El pim pim” sos el que toma la posta. ¿Estás en una etapa de mayor protagonismo?

Sí, puede ser. Yo siempre fui el que más me he movido, me gusta bailar. Los chicos también me dan ese lugar para que yo lo explote al máximo y así se ha dado, como también hay canciones que las canta más el Negro (Ehizaguirre).

¿Creés que a partir de tu figura se acercan al público más joven?

Me encantaría. Los cuatro tenemos que aprender de los chicos. Tenemos que enfocar nuestro lenguaje para ahí, aunque siempre vamos a tener nuestra raíz: somos tipos de Salta que vivimos de una forma y el artista cuenta por su forma, por cómo vive, por lo que dice. Pero llegar a los jóvenes sería perfecto para que esto siga corriendo y que la música nuestra siga llegando a las casas de la gente, que les haga bien, los saque a bailar y los saque de la diaria.

¿Cómo es la relación de ustedes con el ambiente del folclore local?

Siempre hay grupos que nos dejan el disco, pero hace más de un año que no vamos. La realidad es que llegamos a tocar y nos vamos. A veces no tenemos tiempo de quedarnos ahí, pasar una noche y compartir con los músicos de allá. Tenemos una gran amiga, “La Turca”, que nos recibe en su casa y nos lleva a comer.

¿Tenés pensando largarte como solista en algún momento?

Estoy sacando algunas canciones solo y las meto en alguna página. Pero tranquilo, me doy el lujo de cantar con Los Nocheros, es una plataforma gigantesca en la que necesito crecer. Me gustaría cantar mejor, hacer canciones con ellos, hacer un lindo disco y ayudar con ideas. Ellos también me necesitan. Pero a la vez me junto con músicos de mi edad y hago música. Hace poco grabé con Valeria Gastaldi de Bandana. Es un tema de ella, se llama “Hoy te digo adiós”, calculo que en una semana lo tendremos listo para sacarlo.

El sueño actoral

Tras debutar en cine en Punto ciego (2016), Álvaro asegura que si bien le encanta ponerle el cuerpo a alguna interpretación, por el momento no tiene un nuevo proyecto actoral. “Ahora hay que autoproducirse, así que creo que voy a empezar a pensar una idea para desarrollar y quizás de ahí se abran puertas. Ya el hecho de pensarlo, de alguna manera lo estás buscando. Sueño con hacer películas y teatro, pero son momentos. Yo me sigo preparando, leyendo y cuidando mi cuerpo, mi voz”, añadió.

Un reencuentro alegre al ritmo de “El pim pim”

La fiesta continúa. Después de celebrar 30 años arriba de los escenarios con una extensa gira, Los Nocheros llegan esta noche a las 22 al Casino Magic con una propuesta renovada. Las entradas (700, 800 y 1000 pesos) se venden en boletería, Saturno Hogar y VíaTicket.