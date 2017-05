Alzamendi desde Uruguay a LMN: "Me parece injusto"

“Fuera de lo que significa Messi, que para mí es un fenómeno y lo admiro como en su momento admiré a Maradona, Riquelme, Alonso y Bochini, me parece injusto. Por una movida similar a nosotros nos sacaron a un jugador fundamental del Mundial como Suárez y resulta que después a Messi le ponen una sanción y se la quitan. Creo que no son iguales las cosas, que no se mide con la misma vara”, cuestiona. Considera que fue exagerada la sanción inicial y hasta defiende a Lio minimizando el insulto desde su pasado como futbolista. Pero no perdona el dispar criterio. “El insulto de Messi fue algo que toda la vida hemos dicho dentro del campo, una palabra muy común entre los sudamericanos en un momento de bronca. Igual que la mordida de Suárez, no era para tanto. Las dos suspensiones fueron erróneas, pero está mal que a una la sostengan y a la otra no”, compara quien le dio a River su única conquista intercontinental.

Luego dimensionó cuánto influye que juegue la Pulga en el Centenario. “El que diga que es lo mismo que esté o que no esté Messi está loco. Es como Uruguay sin Suárez o sin Cavani. Es un jugador que te define un partido solo, en una jugada. Nos pasó a nosotros en el Mundial, yo quisiera saber con Suárez hasta donde hubiéramos llegado”, evalúa. Por último, desacredita a periodistas uruguayos que hablan “de decreto”. “Argentina no precisa decreto ninguno, va a entrar al Mundial. Cada uno se tiene que hacer cargo de sus palabras”, culmina.

1 a 0 le ganó Argentina a Uruguay en la “ida”. ¿El gol? Lio Messi, que la rompió.

En Chile también hay bronca

Mauricio Pinilla suele ser parte de la convocatoria de la Roja y estalló en las redes sociales. “Valdivia 3 partidos, Medel 4...”, ironizó recordando sanciones a chilenos.