La verdad es que para mí no fue un tema sí como lo plantean porque es algo que ya hice y que es parte de mi trabajo. Yo sé cómo trabajo y el respeto que tengo ante cada escena. Lo más importante es hablar antes con ella, que se sienta cómoda y tranquila. Y se lo dije: te voy a cuidar y vamos a trabajar para que te sientas cómoda y tranquila. Y ahí quedó y así fue.

¿Y cómo se vivió en el set?

Creo que todo estaba tan charlado, dicho, sabido y trabajado de una mera muy profesional que hizo que fuera más fácil. Nosotros somos dos actores profesionales y yo hace una década que trabajo de esta manera. Y no la voy a cambiar. Yo siempre trabajé y si bien se charló más que en otras ocasiones por razones obvias, siempre lo hice igual.

¿No te cansás de ser galán?

Digamos que es un rol, mañana me tocara otra cosa. Es un juego. Lo juego porque es el que me toca hoy y punto. Mañana me tocará otro.

Que la ficción esté grabada antes de salir al aire (son sólo 80 capítulos), ¿te da más tranquilidad?

En lo personal no correr con el aire o estar pendiente del rating me permite trabajar con más profundidad las escenas.

Tu pasión por la naturaleza te llevó a hacer un programa por Discovery Chanel. ¿Es un tema que te preocupa?

Sin duda. En Naturaleza salvaje contábamos cómo preservar la flora y la fauna y además conocer este país hermoso que tenemos en toda su extensión, desde la selva misionera, pasando por el centro del país, costa atlántica y hasta las costas de la Patagonia.

Ahora estuvieron grabando para la novela varias escenas…

Sí, y también fue espectacular. No fue tanto tiempo pero viajamos y la verdad es que es muy cinematográfica la Patagonia. Es alucinante grabar allá.

¿Tenés un vínculo especial con la Patagonia?

Me fascina la Patagonia, y voy mucho, con mi familia también. Es uno de los lugares más bellos y maravillosos de nuestro país y un tesoro natural. Creo que lo valoramos pero no todo lo que vale. Creo que no le damos toda la importancia que tiene. Que todavía falta explotarla más. En el buen sentido de la palabra, obvio.

¿Tus hijos salieron a vos en ese amor por la naturaleza?

Mis hijos salieron un poco a mí en ese sentido mí, o incluso te diría que son aún un poco más salvajes… Obviamente, como todos los chicos, les gusta estar con los celulares, las tablets o la tele, pero yo se lo limito: se los dejo usar sólo de noche. Como padre creo que tengo el deber de pasar tiempo de calidad con ellos y no darle lo que quieren con tal de que se queden quietos y calmados. Ser padre es educarlos y también compartir.