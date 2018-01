Amelita Baltar contó que Astor Piazzolla la hizo abortar

"Yo era muy pendeja todavía, fui tan idiota que no agarré mi valija ni me fui a casa de mi mamá con mi hijo Mariano, que tenía siete años en aquel momento. Era muy inmadura y tonta. Esa tontera mía mató un amor que a lo mejor en algún momento tenía que morirse", dijo la exitosa cantante en el programa Debo Decir.

En ese momento, el conductor del ciclo, Luis Novaresio, le preguntó si estaba hablando de Astor Piazzolla, y ella contestó afirmativamente: "Una de las cosas que más me dolió es que yo ya le había dicho a Mariano 'vas a tener un hermanito' y él estaba fascinado. Pero viste cuando dicen 'crueldad mental', que te agarran el cerebro y te lo destruyen para o por alguna razón... Este fue el caso para que abortara".

"No aguanté más y dije 'llamá para que me lo saquen porque no soporto más esto'. Era muy joven y muy estúpida, tendría que haber cambiado la cerradura para que se quedara afuera. Después vino mi hijo a las siete de la tarde y me dijo: 'Mamá, ¿qué pasó?' Le contesté: 'El hermanito se murió, me lo tuvieron que sacar'. Y me dijo: 'Los grandes no sirven para nada'", recordó.