“Callate o te voy a desfigurar la cara” fueron las palabras que escuchó cuando fue abordado por dos delincuentes. Los ladrones la inmovilizaron y amenazaron con un arma blanca en su espalda y la mujer les entregó lo poco que tenía encima.

El violento episodio ocurrió el lunes por la tarde, alrededor de las 16, cuando Yennifer, declarada Embajadora deportiva de San Martín, salió a entrenar.

“Estaba pasando por una casita de té y me agarraron dos de atrás” relató a LMN. Los delincuentes la tenían agarrada por la espalda y uno la pinchaba con un cuchillo. La joven confió que “cada vez que me hablaba me pinchaba más fuerte y yo le decía que pare, que le estaba dando mis cosas”.

La joven llevaba una riñonera con pocas cosas por lo que los delincuentes se alzaron con un teléfono celular como botín.

“San Martín ya no es lo que era, no es un lugar tranquilo”, dijo a este diario la atleta, que este gran protagonista en el último K21 disputado en la ciudad cordillera. Indicó que si bien están todavía en temporada, no se ven muchos policías patrullando más allá de los puntos elegidos por los turistas.

Incluso a partir del terrible episodio que vivió el lunes recordó que a mediados de diciembre pasado también durante un entrenamiento se cruzó a una colega llorando. “Me preguntó si subía, le dije que sí y me contestó que no vaya, que le acababan de robar y encima la manosearon” contó indignada.