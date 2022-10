Ana Rosenfeld contra Mauro Icardi: "Es legal la separación con Wanda"

"Ya me harté de tanta mentira, de tanto invento. Wanda pide la separación, según ella, hace un año, pero nunca la hace", lanzó contundente. "Las cosas se hablan, no poniendo un mensajito de ‘me separé’, lanzó molesto por los rumores de la ruptura amorosa.

Embed

Claro que las palabras de Icardi molestaron no solo a Wanda sino a Rosenfeld que se comunicó con A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América y se mostró poco feliz con la actitud del futbolista que se niega a resignarse a la separación.

“Es una locura el vivo, innecesario”, dijo el periodista Diego Esteves reproduciendo el escrito de la abogada de Wanda.

“Es oficial y legal la separación de Wanda y Mauro. No está el divorcio, pero está la separación”, aseguró el periodista, siempre leyendo los mensajes de Ana Rosenfeld, y explicó cuidadosamente de qué consta esta figura legal en el fuero italiano.

“Hay una diferencia sustancial: los dos pueden hacer su vida porque, según me explican, el adulterio no es algo menor en Italia y puede ser una cuestión para batallar legalmente. Entonces decidieron separarse legalmente pero no hay aún la separación de bienes, que igual estaría hecha por un acuerdo previo”, cerró el panelista del ciclo.