Analizan 104 mil mensajes entre Nahir y Fernando

El Ministerio Público Fiscal recibió el informe de los mensajes de Whatsapp extraídos del celular de Nahir y la pericia estableció que entre ella y Fernando se entrecruzaron 104 mil mensajes en un año, hasta el 29 de diciembre. “La cuestión del vínculo está absolutamente probada y la autoría del hecho también. En lo que estoy trabajando y en lo que vamos a tratar de extraer de esta pericia, son los elementos que nos permitan probar la alevosía”, comentó el querellante Rubén Virué, representante de la madre de la víctima. Agregó que todavía no pudo analizar el material: “Debo bajar un programa y luego revisarlos, va a llevar tiempo, además el número que me dio el fiscal de 104 mil me cuesta creerlo”, reconoció.

Aunque la semana pasada había trascendido que habían logrado desencriptar el celular de Fernando, todavía no pudieron hacerlo debido a su sistema de seguridad. Es un equipo de última tecnología, que está codificado, lo que hizo imposible acceder a la información.

Ayer, Nahir se presentó para ampliar su declaración indagatoria. La joven estuvo casi tres horas dentro de los tribunales de Gualeguaychú. Minutos después de las 17, Nahir salió y rápidamente se subió a un automóvil en medio de un amplio desligue policial. No contestó las preguntas de los periodistas que hicieron guardia en el lugar. “Nahir se sintió apta para declarar y contó toda la verdad ante el fiscal (Sergio Rondoni) Caffa”, informó el vocero contratado por la familia Galarza, Jorge Zonzini.