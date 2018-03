Anamá Ferreira acusó a Kusnetzoff de hacerle bullying

“Has levantado ahora una bandera y te quería recordar que me hacías BULLYING durante años cuando hacías CQC, y gracias a vos no me llamaron más para hacer TV porque vos me pusiste el mote sobre mi manera de hablar”, lanzó la especialista en moda.

Ante las numerosas repercusiones, Andy tomó el guante y le escribió una carta a la ex modelo para pedirle disculpas. “Hace mucho tiempo que no soy ese rubio de 24 años, pero el adulto que soy ahora te pide DISCULPAS. No importa que hayan pasado dos décadas, ni que en el momento no registré que ese humor te haría mal. Como vengo diciendo públicamente, siempre es válido manifestar un dolor”, expresó.

Ferreira utilizó nuevamente Twitter para señalar que aceptaba las disculpas: “Me parece que es muy importante poder reconocer cuando uno se equivoca o le hizo mal a alguien”, cerró.

Dolor: La ex modelo brasileña aseguró que las burlas de Andy le cerraron las puertas en la televisión.