Andino, tras el Covid, se quebró y contó un sueño revelador

“Me asusté mucho, el miedo es no poder contarla. Esto es así”, indicó Andino, tras ser consultado por Pia Shaw, acerca de si tuvo temores mientras tuvo el virus ya que en su juventud había contraído tuberculosis. Andino expresó que temía por el coronavirus le complique su sistema respiratorio dado aquel antecedente, aunque aclaró: “Por suerte no pasó, lo transité sin dificultades respiratorias que era mi miedo, porque cuando tenés ese tipo de enfermedades te queda afectado el pulmón”. “Sigo sosteniendo que mi mejor equipo de producción es mi familia. Tuve dos días de dolor de cabeza casi insoportable. Empecé a rezar y me dormí cinco horas y me desperté bien”, manifestó al aire, y contó que su mayor temor fue que les pasara algo a su esposa o a sus hijos, pero por suerte ninguno tuvo síntomas.