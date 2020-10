"Andrea Del Boca expone a Anna a una humillación"

Luego de que Andrea del Boca brindara fuertes declaraciones en contra de su ex, Ricardo Biasotti y lo acusara de abusar sexualmente de Anna Chiara, la hija que tienen en común, el abogado del empresario manifestó que la actriz expone a la joven de 19 años "a una humillación brutal".

"El señor Biasotti no tiene por qué pronunciarse en los medios", sostuvo el letrado Marcelo Parrilli en diálogo con el ciclo El run run del espectáculo de Crónica HD. Él considera que no hay que seguir exponiendo a Anna Chiara. Lamentablemente la campaña mediática que se desató en la familia Del Boca expone a Anna a una humillación brutal", sentenció.

"Desde ya, Biasotti rechaza todos los cargos. En el expediente no hay ninguna prueba que afirme lo que escuchamos", indicó Parrilli, para luego remarcar: "Si todo eso estuviera probado en el expediente, ¿qué necesidad habría de hacer esta campaña mediática exponiendo a su hija? Lo único que queremos es preservarla a ella y nos defendemos con el expediente".

Embed

En cuanto a los dichos de Andrea denunciando que su hija sufrió abuso sexual por parte de su padre, Parrilli señaló: "Anna repite lo que su familia le dijo durante 20 años de vida. En las causas se hicieron exámenes y no se comprobó nada de ésto. Se dice que un juez penal le prohibió a Ricardo ver a su hija y eso no existe. Acá hay dos víctimas: Anna y Biasotti. Pero ella no es víctima de Biasotti, sino de los Del Boca. ¿Qué necesidad hay de humillar así a su hija?Esto es un show macabro", concluyó.

Embed